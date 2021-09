Primeiro tomo da biografia de Lula entra em pré-venda

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



14/09/2021 | 00:36



Do alto dos viadutos da Via Anchieta, multidão enfurecida atirava rojões, paus, pedras e garrafas no comboio de quatro veículos que faziam o trajeto entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, e a sede da Polícia Federal, na Capital. O motivo de tanto ódio estava em uma das duas viaturas da PF que puxavam a fila: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Flagrada em 7 de abril de 2018 pelo escritor Fernando Morais, que na última década acompanhou o petista, a cena da prisão de Lula após condenação no caso do triplex abre o primeiro tomo da biografia do político, a ser lançado em 16 de novembro. O livro entrou em pré-venda ontem cedo, por R$ 74,90 na versão de papel. À noite, era a mais comercializada no site Amazon na categoria de biografias de chefes de Estado.



“Desde 2011, Fernando Morais ganhou acesso direto, franco e frequente a Lula. A essas dezenas de horas de depoimentos, somou o faro de repórter e a prosa cativante para compor projeto biográfico que traz um painel do personagem em toda sua grandeza e complexidade”, diz nota da editora Companhia das Letras.



O volume inicial vai da infância de Lula até a anulação das condenações, em 2021 – passando pelo novo sindicalismo, as greves do Grande ABC, a fundação do PT e a primeira campanha eleitoral. Morais recorreu ao arquivo do Diário para checar datas e conferir informações.