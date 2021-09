São Bernardo não divulga boletim da Covid pelo quarto dia seguido

Anderson Fattori



14/09/2021 | 05:33



Pelo quarto dia consecutivo São Bernardo não divulgou boletim epidemiológico, que acompanha a evolução da pandemia da Covid. De acordo com a Prefeitura, um problema no sistema impede que o documento seja elaborado.

Os dados das outras seis cidades apontaram ontem mais 188 diagnósticos positivos e dez mortes. Com isso, o total de pessoas contaminadas desde o início da pandemia chegou a 252.029 e 10.111 moradores do Grande ABC perderam a batalha para o vírus. O número de recuperados da doença é de 236.046.

De acordo com os boletins enviados ontem, Santo André acumulou mais dez casos e quatro mortes; em São Caetano foram oito diagnósticos positivos e um falecimento; em Diadema foram 24 infectados e dois óbitos; em Mauá foram 134 casos e três mortes; em Ribeirão Pires foram oito casos; por fim, em Rio Grande da Serra foram quatro infectados.

No Estado já foram computados 4.300.644 casos de Covid e 147.258 falecimentos. Entre o total de infectados, 4.089.178 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 445.450 foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem haviam 5.376 pacientes internados em todo o território paulista, sendo 2.692 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 2.684 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 33,1% e na Grande São Paulo é de 38,5%.

No Brasil, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde, o País superou ontem a barreira dos 21 mil casos de Covis. Com a inclusão de mais 6.645 casos, a soma chegou a 21.006.424. Foram reportadas ainda 215 mortes em decorrência da doença, com total de 587.066. O número de brasileiros recuperados do vírus subiu para 20.076.733.

Ainda há 342.625 casos em acompanhamento. O status se refere ao número de casos ativos de pessoas que tiveram o diagnóstico confirmado e estão sendo atendidas por equipes de saúde ou se recuperando em casa.