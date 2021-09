Na região, 400 pessoas foram para o fim da fila

Daniel Tossato



14/09/2021 | 05:29



O número de ‘sommeliers de vacina’ que foram remanejados para o fim da fila da imunização contra a Covid-19 em São Bernardo e São Caetano foi de 400 pessoas. Na região, somente as duas cidades adotaram a medida a fim de evitar a evasão das pessoas no momento em que descobriam qual era o fabricante do fármaco à disposição nos postos de vacinação.

Dentre as duas cidades, São Caetano é o município em que mais moradores se recusaram a se vacinar quando descobriram o produtor do imunizante. Foram 231 pessoas que assinaram termo de recusa e que foram remanejados para o fim da fila. Conforme informou a Prefeitura, 95% destes munícipes já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid com o fim da campanha entre os adultos, ou seja, 219 pessoas.

Já em São Bernardo o número de ‘sommeliers de vacina’ chegou a 169, desde o dia 1º de julho, quando a medida foi adotada pelo Executivo. Desse total, 62 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose, as outras ainda aguardam disponibilidade.

A estratégia ajudou a cunhar termo que caiu na graça dos cidadãos, principalmente em brincadeiras na internet que passaram a chamar estas pessoas de ‘sommeliers de vacina’. Sommeliers são profissionais que trabalham degustando vinhos e cafés, por exemplo, para saber qual deles é o melhor.

De início, a medida adotada por São Bernardo e São Caetano causou polêmica, mas as administrações alegaram que a ação era cabível para que não atrasasse o programa de vacinação nos municípios. Estes ‘sommeliers da vacina’ só puderam receber o imunizante assim que os municípios acabassem de vacinar as pessoas com 18 anos ou mais, o que aconteceu recentemente.

Antes da estratégia, por exemplo, 635 pessoas se recusaram a se vacinar, em São Caetano, até julho desse ano. Após a medida entrar em vigor, esse número despencou e, por dia, a quantidade de pessoas que assinavam o termo de responsabilidade não passava dos dez. Em São Bernardo, 320 moradores tentaram escolher o fabricante da vacina antes da medida entrar em vigor, em julho.

A iniciativa das duas cidades veio antes que a Capital, que também adotou a medida com intenção de barrar a escolha do imunizante por parte das pessoas que aguardavam na vila de vacinação.

O prefeito de São Paul, Ricardo Nunes (MDB), elaborou decreto no dia 27 de julho. Até o início de agosto, 445 pessoas tinham escolhido ir para o fim da fila a ter que tomar o fármaco disponível no momento.



MESMA VACINA

Nem todos os ‘sommeliers da vacina’ de São Bernardo conseguiram escapar de tomar o imunizante que não queriam. De acordo com a a Prefeitura, dos 169 moradores que assinaram termo de responsabilidade e que foram remanejados para o fim da fila, 17 deles tiveram que aceitar o mesmo fármaco recusado no momento da imunização da sua faixa etária.