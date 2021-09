Alunos fazem perfume com essência da flor do pau-brasil

Daniel Tossato



14/09/2021 | 04:56



Alunos do Colégio Harmonia, em São Bernardo, aproveitaram que exemplar raro da árvore pau-brasil, que fica no pátio da escola, floresceu e, com a ajuda dos professores, fizeram perfumes com a essência das flores da planta.

A árvore floriu na semana passada e surpreendeu estudantes e alguns professores que não sabiam que o pau-brasil poderia florescer. Um destes alunos é Marcel Henrique Rodrigues Batista, 15 anos, e que está matriculado no 1º ano do ensino médio. O estudante afirmou que ficou surpreso com o fato de o pau-brasil dar flores, já que ele escutava que a árvore era utilizada apenas para fabricar pigmento avermelhado em razão de líquido de dentro do seu tronco, o que colocou o Brasil na rota dos comércios, logo após ser descoberto pelos portugueses.

“A atividade foi muito interessante. Eu mesmo não sabia que a árvore dava flor. O experimento (de se fazer o perfume) durou cerca de uma hora. Pegamos as flores da árvore, fomos para o laboratório, colocamos junto com óleo de amêndoa e esquentamos para retirar a essência. Depois filtramos e ficou somente o óleo com a essência, adicionamos álcool e mais alguns itens. Com isso o perfume ficou pronto”, explicou o aluno.

Mas as atividades envolvendo o frondoso exemplar do pau-brasil não parou por aí. Os alunos também participaram de uma observação da árvore que tinha a intenção de que os estudantes prestassem atenção na planta e que pudessem desenhar.

Conforme a professora de artes do colégio, Marcela Mathos Nedo, 48, um dos objetivos com a atividade é o de que os alunos consigam exercitar o poder da observação, na aula de arte, mas que também os professores de história e de geografia possam aproveitar para incluir conteúdo das disciplinas.

“Com a entrada da primavera (a estação começa no dia 22), fiquei muito tocada (com o florescimento da árvore). Em tempos de Covid-19, podendo retornar à escola, é uma maravilha. Estamos em festa e achei que poderíamos ilustrar essa história”, declarou a docente. Essas atividades foram voltadas aos alunos dos três primeiros anos do ensino fundamental 1.