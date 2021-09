Para fugir do calor, homem entra no lago do Paço de Santo André

Daniel Tossato



14/09/2021 | 05:51



“Com o calor que está fazendo hoje (ontem), não tive dúvida e entrei na água”, afirmou Elias Ribeiro, 45 anos, enquanto se banhava no espelho d’água que fica no Paço Municipal de Santo André. Local que faz parte do projeto arquitetônico de Rino Levi e do paisagista Roberto Burle Marx.

Por volta das 13h30, quando a cena acontecia, os termômetros marcavam 30°C em Santo André, mesmo em pleno inverno. A imagem de Ribeiro nadando no lago do Paço chamou atenção de diversas pessoas que passavam pelo local. Alguns transeuntes até concordavam com o improvável nadador. “Eu gostaria de fazer o mesmo nesse calor”, brincou uma das mulheres que passavam apressadas pela Prefeitura.

Apesar da breve fama, percebia-se que Ribeiro queria apenas se refrescar, sem causar qualquer tipo de problema. Isso ficou claro quando um dos espectadores da cena questionou se o homem não teria medo de que a GCM (Guarda Civil Municipal) o arrancasse dali. “Se eles me pedirem para sair, saio sem problemas. Só queria me refrescar”, disse antes de dar um mergulho.

Elias Ribeiro afirmou que vive nas ruas de Santo André desde sempre. Ontem, por exemplo, às 13h30 o homem ainda não tinha almoçado e nem sabia se almoçaria. Disse que tinha vontade de comer uma coxinha, mas que não tinha dinheiro. “Veja só, estava com vontade de entrar na água e consegui. Agora, estou com vontade comer uma coxinha, mas não sei se vou conseguir matar essa vontade”, disse. “A vida é estranha, né?”, questionou.

Além de inusitada, a ação de Ribeiro é proibida. A Secretaria de Segurança Cidadã da Prefeitura informou que a GCM (Guarda Civil Municipal) e a Guarda Patrimonial estão orientadas a coibir a atitude. As câmeras de monitoramento instaladas no local e interligadas ao COI (Centro de Operações Integradas) também colaboram com a vigilancia do local.