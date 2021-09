São Bernardo alcança marca de 1 milhão de imunizantes aplicados

Anderson Fattori



14/09/2021



São Bernardo alcançou ontem a expressiva marca de 1.000.157 doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas. De acordo com informações da Prefeitura, foram ministradas 613.811 frações referentes à primeira imunização, 364.890 à segunda, 20.994 ao fármaco da Janssen e 1.141 a doses suplementar. A cidade é a primeira da região a atingir o número e a quarta do Estado de São Paulo.

No total, 99,1% dos moradores adultos de São Bernardo já receberam ao menos a primeira dose do imunizante que neutraliza o coronavírus, 57,7% dos munícipes com mais de 18 anos estão com a proteção completa, além de 64,7% dos jovens com idade entre 12 e 17 anos resguardados com o primeiro ciclo vacinal.

“Agradeço a todos os profissionais que estão participando deste processo e que têm se dedicado, dia e noite, para colocar vacina no braço dos nossos moradores. O avanço da imunização tem se mostrado fundamental para a queda das internações e das mortes por Covid-19. Seguimos vigilantes, cumprindo os protocolos de segurança, e não medindo esforços para continuar salvando vidas”, ressaltou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho explica que, neste momento, a Prefeitura aplica as doses de reforço em idosos acima de 85 anos casa a casa, além de já estar vacinando a população jovem, com idade entre 12 e 17 anos. “Até este momento, 1.141 idosos já receberam a terceira dose contra a Covid-19, além de 38.866 adolescentes vacinados. Também estamos avançando na aplicação da segunda dose aos grupos e, neste caso, estamos autorizados a aplicar a vacina da Pfizer no lugar da segunda dose da Astrazeneca, no caso deste imunizante vir a faltar”, observou o titular da pasta.

A marca de 1 milhão de doses foi alcançada durante a imunização de moradores de 12 a 17 anos. Uma das contempladas foi a Heloísa Peres, 12 anos, que estava acompanhada da mãe Patrícia Gomes Peres, 47 anos, que não escondeu o alívio. “Foi tudo bem rápido e organizado”, comentou.

Assim como Santo André e São Caetano, a campanha de vacinação em São Bernardo ocorre com agendamento prévio. A Prefeitura informa que todos os públicos já contemplados pelo PEI (Plano Estadual de Imunização) e que, por algum motivo, não iniciaram ou não completaram o ciclo vacinal, podem agendar a dose pelo site saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus e, no aplicativo SBC na Palma da Mão.

A cidade mantém cinco postos de vacinação, com funcionamento das 8h às 12h e das 13h às 17h. São eles: Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta), Ginásio Poliesportivo do Jardim das Orquídeas (Estrada do Poney Club, 90, Alvarenga), Ginásio Poliesportivo do Riacho Grande (Rua Marcílo Conrado, 210, Riacho Grande), Centro Esportivo do Jardim Lavínia (Avenida Capitão Casa, 1.500, Jardim Lavínia) e Ginásio Poliesportivo do Crec Vila São Pedro (Ruas Tiradentes, 1.845, e Santo Antônio, 300).

OUTRAS CIDADES

Os municípios do Grande ABC focam em imunizar com a primeira dose jovens de 12 a 18 anos e os idosos com 85 anos ou mais com a dose suplementar. Em Santo André o agendamento é no site psa.santoandre.br/vacinacovid, em São Caetano no endereço coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Em Ribeirão Pires a imunização acontece no Complexo Ayrton Senna. Nas demais cidades a campanha ocorre nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Ontem, Diadema superou a barreira das 500 mil doses da vacina aplicadas, chegando a 506.830.