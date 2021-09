BC recolhe R$ 1 milhão em depósitos voluntários, com taxa de 5,15% ao ano

13/09/2021 | 20:05



O Banco Central recolheu R$ 1 milhão em depósitos voluntários remunerados das instituições financeiras nesta segunda-feira, dia 13. O prazo dos depósitos é de um dia útil e a taxa de remuneração foi de 5,15% ao ano. Essa foi a primeira vez que a autoridade monetária realizou a operação.

Em julho deste ano, o Congresso Nacional autorizou o BC a recolher depósitos voluntários à vista ou a prazo de instituições financeiras. O instrumento permite a redução das operações compromissadas feitas regularmente pela autoridade monetária para controlar o excesso de recursos na economia.

Atualmente, para manter a Selic no nível definido pelo Comitê de Política Monetária (Copom), o BC realiza as chamadas operações compromissadas, em que oferta títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional sob a promessa de recomprá-los no futuro. Esse tipo de operação impacta a dívida pública, diferentemente dos depósitos voluntários.