Karol Conka estrela comercial do 'Esquadrão Suicida'

A cantora Karol Conka está na publicidade do filme Esquadrão Suicida, que estreou na plataforma de streaming HBO Max. A rapper interpreta uma personagem inspirada em Amanda Waller - papel de Viola Davis no filme - e escolhe os integrantes do novo esquadrão.

Ela então sugere que a Cuca, a vilã do Sítio do Pica-Pau Amarelo, faça parte da equipe. "E ela já vem vacinada", ironiza a rapper.

No novo filme do Esquadrão Suicida, o diretor James Gunn recebeu a missão de recriar a história, portanto é completamente diferente da produção anterior da DC Comics.

Gunn traz figuras conhecidas como Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, mas apresenta também novos personagens como o Polka-Dot Man (Homem das Bolinhas ou Bolinha no Brasil).

O roteiro começa na prisão de Belle Reve, onde os vilões estão determinados a fugir. Para isso, eles se unem à Força Tarefa X, conhecida pelas missões suicidas.

"Atravessando uma selva repleta de adversários e forças de guerrilha, o Esquadrão está em uma missão de busca e destruição na qual eles só têm o coronel Rick Flag no local para forçá-los a se comportar? e os técnicos do governo de Amanda Waller em seus ouvidos, rastreando cada movimento. E, como sempre, ao menor passo em falso, eles estarão mortos - seja nas mãos de seus oponentes, de um companheiro de equipe ou da própria Waller. Se alguém estiver fazendo alguma aposta, a jogada inteligente será apostar contra todos eles", diz a sinopse.