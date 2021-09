Crespo espera contar com Arboleda, Benítez e Rigoni na decisao com o Fortaleza

13/09/2021 | 19:09



Mal no Campeonato Brasileiro e eliminado na Copa Libertadores, o time do São Paulo aposta todas as suas possibilidades neste segundo semestre na briga pelo título da Copa do Brasil, torneio que falta na coleção do clube. Para isso, o técnico Hernán Crespo espera contar com o que tem de melhor no duelo de volta das quartas de final, diante do Fortaleza, quarta-feira, na capital cearense.

Todas as atenções no CT da Barra Funda estão voltadas para o trabalho do departamento médico, que deverá liberar o zagueiro Arboleda, o meia Benítez e o atacante Rigoni para atuarem desde o início em Fortaleza, onde o São Paulo vai precisar da vitória ou pelo menos de um empate para levar a decisão da vaga na semifinal para os pênaltis, após o empate por 2 a 2, no Morumbi, no duelo de ida.

A situação de Arboleda, que se recupera de um estiramento na coxa esquerda, é a mais tranquila, pois o atleta treina com o restante do elenco desde a semana passada. Benítez e Rigoni, que tiveram problemas musculares, atuaram pouco tempo na derrota para o Fluminense e ainda dependem de uma melhora para serem escalados desde o início diante do Fortaleza.

Marquinhos, também com uma lesão muscular na coxa esquerda, tem poucas possibilidades de atuar no Ceará e deverá ser preparado de forma mais adequada para o compromisso de domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO, no Morumbi.