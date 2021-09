Em sete minutos, Everton faz 3 gols e vira placar sobre o Burnley no Inglês

13/09/2021 | 18:21



Com três gols marcados em um período de sete minutos, o Everton virou o placar sobre o Burnley, nesta segunda-feira, alcançou os dez pontos na classificação e se igualou a Manchester United, Chelsea e Liverpool na liderança do Campeonato Inglês.

A partida foi marcada pelo clima pesado envolvendo o atacante brasileiro Richarlison, do Everton, e o zagueiro Tarkowski, que, apesar de cometerem faltas violentas, não foram punidos pela arbitragem sequer com o cartão amarelo.

Todos os gols saíram na etapa final. O Burnley abriu o placar, aos nove minutos, com Bem Mee, de cabeça, após cruzamento da direita. O Everton devolveu na mesma moeda, com Michael Keane, aos 15. Townsend, com um arremate espetacular da intermediária, colocou o time da casa em vantagem, aos 20. No contra-ataque, aos 22, Gray definiu o placar para o Everton.

Com a vitória, o Everton atinge os dez pontos, após quatro rodadas, mesma pontuação de United, Chelsea e Liverpool. O quarteto tem apenas um ponto à frente de Manchester City, Brighton & Hove Albion e Tottenham. O Burnley, com apenas um ponto conquistado, é o 18º colocado.