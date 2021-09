Koeman vai usar duelo com Bayern para saber em que ponto se encontra o Barcelona

13/09/2021 | 17:10



Ronald Koeman, técnico do Barcelona, afirmou que o duelo diante do Bayern de Munique, nesta terça-feira, válido pela primeira rodada do Grupo E da Liga dos Campeões, mo Camp Nou, vai servir para medir em que estágio se encontra o time catalão.

"Tivemos mudanças importantes. Precisamos de tempo, mas hoje o futebol não dá muito tempo, você tem que mostrar isso e nesta terça-feira temos um duelo interessante, onde podemos tirar conclusões sobre como vamos enfrentar um poderoso rival", disse o treinador holandês do Barça, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva.

"Sabemos perfeitamente que o Bayern é uma grande equipe, com muito boa qualidade individual, atletas muito experientes, é um jogo difícil", continuou o treinador. "Mas tenho muita esperança, muito interesse em disputar a Liga dos Campeões e jogarmos em casa. Vamos tentar conseguir um bom resultado."

Quanto às possibilidades de o Barcelona conquistar o título, Koeman preferiu ser cauteloso. "Temos o nosso primeiro jogo, quando podemos tirar conclusões porque é um adversário que aspira ao máximo e estamos a mudar as coisas", afirmou. "Mas o Chelsea venceu no ano passado e não estava entre os dois ou três favoritos para vencer, é uma questão que não pode ser respondida."

Contra o Bayern, o técnico afirmou que o Barcelona precisa "ser forte como equipe para buscar um jogo muito intenso e para isso é importante ter a bola e encontrar espaços para sair com controle, acho que é a chave para a partida desta terça."

O meio-campista Sérgio Busquets, um dos mais experientes do time espanhol, confia no novo momento pelo momento atual do time. "Estamos sem o Leo, mas em uma nova etapa, sabemos que não será um jogo fácil, sabemos as dificuldades, mas também somos muito ambiciosos, queremos ser uma equipe forte e competitiva."