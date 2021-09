Por dentro de um hotel de luxo nas Ilhas Maldivas

Redação

Quem busca um hotel de luxo nas Ilhas Maldivas, destino que se tornou popular por aceitar brasileiros ao longo da pandemia do novo coronavírus, encontra uma série de opções. É o caso do The Nautilus, ilha-resort que atrai, principalmente, quem deseja se isolar por alguns dias.

Isso ocorre porque trata-se de um raro hotel de luxo nas Ilhas Maldivas com poucos quartos. São apenas 26 acomodações distribuídas em um pequeno espaço de terra cercado de água por todos os lados no atol de Baa, em pleo Oceano Índico .

Hotel de luxo nas Ilhas Maldivas

Quem chega ao The Nautilus costuma ser surpreendido com uma garrafa de champanhe no quarto. E esse é só um dos mimos oferecidos ao hóspede, uma vez que as acomodações, todas elas com quarto e sala separados, piscina privativa e vista para o mar, são constantemente abastecidas com água mineral , chá, café e refrigerantes, sem acréscimo de custos.

Um mordomo fica à disposição de pedidos especiais no hotel de luxo nas Ilhas Maldivas. E eles podem ser muitos, como navegar pelas águas azul-turquesa da região, mergulhar para ver raias-manta e tubarões-baleia, divertir-se em um recife de tartarugas, pescar e até fazer paraquedismo para ver o Oceano Índico do alto.

Praia particular e spa

Quem quiser ir além ainda pode reservar uma casa de praia particular, a The Mansion, com direito a três quartos espalhados por uma área de 920 metros quadrados. Ali, o isolamento é garantido.

Outro destaque do The Nautilus é o spa. Batizado de Solasta, o espaço oferece rituais enraizados nos princípios taoístas e abrangem as sensações físicas meditativas para quem só quer saber de relaxar.

Quanto custa

As diárias do hotel de luxo nas Ilhas Maldivas partem de US$ 2.218. Reservas podem ser feitas aqui.