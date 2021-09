Ponte Preta inicia preparação para o dérbi com dúvida sobre Moisés

13/09/2021 | 16:43



O elenco da Ponte Preta se reapresentou nesta segunda-feira depois de ganhar o domingo de folga e iniciou a preparação para o dérbi campineiro, marcado para sexta, contra o Guarani, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro.

A boa notícia foi a presença de Rodrigão e Niltinho, que desfalcaram a Ponte Preta em Sete Lagoas-MG, na derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, no último sábado. O primeiro estava com virose e o companheiro teve desgaste muscular.

Além deles, Kleina vai ter de volta o lateral-esquerdo Rafael Santos, que não atuou na última rodada por questão contratual, já que pertence ao Cruzeiro. Ele disputa posição com Marcelo Hermes.

A principal preocupação de Gilson Kleina e do torcedor pontepretano é em relação ao atacante Moisés. Destaque do time na temporada, o jogador terminou a partida contra o Cruzeiro no sacrifício e nesta segunda passou por exames.

Após os resultados da 23ª rodada, a Ponte Preta ficou na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 25 pontos, dois a mais que o Vitória.