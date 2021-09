Atacante do Guarani promete 'raça' no dérbi e avisa: 'Almejamos coisas grandes'

13/09/2021 | 16:32



Faltam quatro dias para o dérbi, e os jogadores do Guarani já estão pensando na Ponte Preta, em jogo a ser realizado nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O atacante Bruno Sávio admitiu a importância da vitória para o time bugrino seguir brigando pelo acesso e garantiu que o elenco está preparado para fazer o que for possível para conquistar os três pontos.

"Dérbi a gente sabe que é um jogo atípico. Vamos buscar os três pontos e tentar vencer da forma que for possível. Se não for jogando bem, tem que ser na raça e na vontade, que é o que não pode faltar. Almejamos coisas grandes dentro da competição e, para alcançar, temos que vencer. Para nossas pretensões no campeonato, é muito importante buscar os três pontos", disse o atacante.

Bruno Sávio também falou de seu momento particular. Além dos sete gols marcados e quatro assistências, o atacante ostenta outros números positivos.

"Dos atacantes do campeonato, sou o que mais dá passes decisivos e meu índice de acerto de passes é cerca de 90%", reforçou. "A gente busca ajudar a equipe fazendo gols e assistências, mas sabemos da responsabilidade que é estar em um clube do tamanho do Guarani. Tem que dar o melhor em todos os jogos e sempre procurar evoluir"

O Guarani entra na rodada na sexta colocação, com 37 pontos, três do CRB, o primeiro dentro do G-4. Por outro lado, a Ponte Preta é a 16ª colocada, com 25. Na degola, o Vitória soma 23.