Neuer não esquece goleada do Bayern, mas adverte: 'Barcelona nunca será fraco'

13/09/2021 | 16:05



Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, mantém viva na memória a goleada por 8 a 2 imposta sobre o Barcelona em agosto de 2020, mas adverte que de nada vale para o duelo desta terça-feira na capital catalã pela rodada de abertura do Grupo E da Liga dos Campeões.

"Jogos como este nunca são esquecidos, mas o Barcelona é hoje uma equipe completamente diferente. Os jogadores que estarão em ação assumirão mais responsabilidade porque Lionel Messi se foi. Temos que ver como eles vão para o campo. Acho que vão funcionar melhor taticamente", disse o capitão do time alemão, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira.

"Tanto nós quanto o Barcelona tivemos mudanças nos elencos e penso que serão dois jogos muito disputados", disse Neuer, que não aponta o adversário como um rival mais fraco por causa da saída de Messi. "O Barcelona nunca será uma equipe fraca. Não vou entrar em campo mais tranquilo pelo fato de Messi não estar em campo.

"Eu não diria que vou ficar mais calmo. Eles têm bons jogadores no ataque que talvez sejam mais imprevisíveis agora. Quando você joga contra o Barcelona, você não pode ficar calmo, mas permanentemente atento e focado. O Barcelona nunca será fraco. Para cada jogador do Barcelona cada partida no nível internacional é algo especial. Por isso temos muito respeito e esperamos jogar contra uma boa equipe", completou o arqueiro.

Em relação às mudanças devido no Bayer com a chegada do novo técnico, Julian Naelsmann, Neuer disse que variantes táticas estão sendo promovidas na equipe, além de serem preservados pontos positivos já existentes no elenco.