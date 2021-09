Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



13/09/2021 | 15:40



Rio Grande da Serra conclui mudança e recoloca homenagem em terreno do município

A Prefeitura de Rio Grande da Serra realizou mudança do totem em homenagem ao grupo de motociclistas Abutre''''''''''''''''''''''''''''''''s e o colocou em área que pertence ao município.

Até a semana passada, o item estava em perímetro que pertencia ao DER (Departamento de Estrada de Rodagem), autarquia que pertence ao governo do Estado de São Paulo. Assim que ficou sabendo que a homenagem, a entidade pediu para que o item fosse retirado.

No início do mês, a prefeitura já tinha levantado nova base para receber o logotipo do motoclube atrás da estrutura em que o item estava. O erro do Executivo foi de um metro e meio.

A homenagem ao grupo de motociclistas foi instalada no trevo de entrada da cidade, em maio, e contou com a presença do prefeito da cidade, Claudinho da Geladeira (PSDB). O chefe do Executivo alegou que o DER tinha aprovado a instalação, inicialmente.

O chefe do Executivo alega que o grupo de motociclistas adotou a praça e que cuida do espaço. Vereadores da oposição, entretanto, afirmam que o erro só mostra que o prefeito não conhece a própria cidade que comanda.

Ainda no início do mês, O DER confirmou que exigiu a transferência do monumento para terreno que pertence ao município e que a Prefeitura pediu 15 dias para realizar a remoção.

O município recebe visita de centenas de motoqueiros, principalmente aos fins de semana, quando eles utilizam a cidade como última parada antes de partirem para a Vila de Paranapiacaba.