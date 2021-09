Brasil sobra em quadra e goleia o Vietnã por 9 a 1 no jogo de estreia do Mundial

13/09/2021 | 15:47



Em busca do hexa no futsal, a seleção brasileira começou muito bem nesta segunda-feira o Mundial da modalidade, que está sendo disputado na Lituânia. Na Klaipeda Arena, na cidade de Klaipeda, o Brasil aplicou uma goleada de 9 a 1 sobre o Vietnã, na rodada de estreia do Grupo D, que tem ainda República Checa e Panamá. Na primeira partida do dia, os checos golearam os panamenhos por 5 a 1.

Com três pontos cada - o Brasil fica na frente pela saldo de gols (8 a 4) -, brasileiros e checos farão um duelo direto pela liderança nesta quinta-feira, a partir das 14 horas (de Brasília). No domingo, às 10 horas, no encerramento da fase de grupos, o time comandado pelo técnico Marquinhos Xavier terá o Panamá pela frente. Todos os jogos serão em Klaipeda.

Os gols brasileiros foram marcados por Ferrão (quatro), Dieguinho (dois), Rodrigo, Pito e Leozinho. Dinh Hung Khong descontou. Por conta da facilidade da partida, Marquinhos Xavier utilizou todos os jogadores disponíveis. Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão foram os titulares. Entraram: Djony, Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leozinho, Pito, Arthur, Lé e Dieguinho.

A seleção iniciou o confronto com bastante agressividade. Logo aos três minutos, Rodrigo chutou forte para abrir o marcador em favor do Brasil. Aos cinco, Ferrão, o melhor do mundo na atualidade, empurrou para o gol, ampliando o placar. O camisa 11 ainda acertaria a trave dois minutos depois.

O time de Marquinhos Xavier envolvia os vietnamitas com a rápida mobilidade em quadra. Ferrão voltaria a mostrar as suas credenciais na partida após receber na esquerda, fintar os marcadores e finalizar contra o gol do Ho, anotando o terceiro do Brasil no confronto.

A seleção do Vietnã respondeu na bola parada. Após cobrança de lateral, Khong finalizou no canto direito do goleiro Guitta e diminuiu o marcador para os vietnamitas. A resposta do Brasil, por sua vez, aconteceu no minuto seguinte, aos 15, após Dieguinho roubar a bola de Nguyen, encobrir Ho e finalizar para o gol.

No último minuto do primeiro tempo, Pito recebeu no meio e finalizou no canto de Ho para levar o jogo para o intervalo com 5 a 1 no placar.

O ímpeto brasileiro permaneceu na segunda etapa. Com 20 segundos de bola rolando, Ferrão saiu cara a cara com Ho e acertou o ângulo do arqueiro vietnamita. O camisa 11 do Brasil voltaria a castigar o rival asiático aos cinco minutos. Após receber bom passe no meio, girou e finalizou no canto de Ho, anotando o quatro gol dele na partida e o sétimo da seleção.

A goleada brasileira se tornou ainda mais impiedosa com a colaboração do goleiro Ho. Após tentar sair jogando, o arqueiro se atrapalhou com a bola e deixou o caminho de Dieguinho livre. O camisa 16 apenas empurrou para as redes vietnamitas. Nos minutos finais, Leozinho tabelou com Lino e recebeu livre para empurrar para o fundo das redes, anotando o nono e último gol do Brasil na partida.