Tanya Fear, atriz de Doctor Who e Kick-Ass 2, é dada como desaparecida em Los Angeles

13/09/2021 | 15:11



A atriz Tanya Fear, que interpretou a Dra. Jade McIntyre em Doctor Who e a personagem Harlow em Kick-Ass 2, foi dada como desaparecida em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo informações da família, Tanya foi vista pela última vez na última quinta-feira, dia 9, em uma área conhecida como Hollywood Bowl. Depois, ela foi vista no supermercado Trader Joe?s em Santa Monica Boulevard, ainda em Los Angeles, no último domingo, dia 12.

No dia 9, Tanya deixou seu apartamento sem sua bolsa e celular. Ela foi dada desaparecida por uma amiga.

- Estou devastada com essa situação, e imploro, por favor, para que qualquer pessoa com informação se manifeste para trazer a nossa filha de volta para casa com segurança., declarou Yvone Marimo, mãe da atriz.

O Departamento de Polícia de Los Angeles já está investigando o caso. Um perfil no Twitter foi criado para reunir informações sobre o desaparecimento.

Vamos torcer para que Tanya seja encontrada bem, não é?