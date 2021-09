Bachelet se diz 'alarmada' com ataques de mineradores contra indígenas no Brasil

13/09/2021 | 14:46



Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet afirmou hoje estar "alarmada" com ataques recentes contra integrantes de dois povos indígenas do Brasil, os Ianomâmi e os Munduruku. Durante reunião do Conselho dos Direitos Humanos da ONU nesta segunda-feira, 13, ela disse que esses ataques foram realizados por "mineradores ilegais na Amazônia".

Ex-presidente do Chile, Bachelet não se estendeu sobre o caso brasileiro, em seu comentário. Ela tratou do País enquanto fazia um balanço geral dos direitos humanos no mundo atualmente e também tratava em particular do quadro na Venezuela, no Afeganistão, na Nicarágua e no Sri Lanka.