Debby Lagranha deixa maternidade com filho caçula: Começou oficialmente a brincadeira

13/09/2021 | 14:11



A família aumentou! Debby Lagranha, que deu à luz seu segundo filho na última sexta-feira, dia 10, deixou a maternidade Perinatal, do Rio de Janeiro, no último domingo, dia 12, com o pequeno Arthur nos braços.

O bebê, fruto do relacionamento com o veterinário Leandro Franco, é o caçula da família, já que o casal tem uma filha, Maria Eduarda, de sete anos de idade. Nas redes sociais, a ex-atriz aproveitou para agradecer o carinho e compartilhar alguns cliques da família.

Mamãe e papai não estão dando conta de retribuir todo carinho. E estão aproveitando ao máximo do meu lado e da mana essa nova fase! Mas não poderíamos deixar de passar aqui para fazer aquele agradecimento coletivo por tantas mensagens lindas e por tanto amor.

Em outro imagem, Debby mostrou Arthur com a irmã mais velha:

Agora sim começou oficialmente a brincadeira... Estamos em casa!, escreveu.