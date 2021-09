Kourtney Kardashian e Megan Fox levantam suspeitas de gravidez dupla no VMA 21

13/09/2021 | 14:11



Amigas e mamães? Será? Kourtney Kardashian e Megan Fox deixaram muitos fãs com a pulga atrás da orelha no último domingo, dia 12, ao subirem no palco do VMA 21 e apresentarem seus namorados na premiação, chamando-os de futuros papais dos nossos bebês.

Não demorou muito para que o público começasse a especular uma possível gravidez dupla da socialite e atriz. A canção Papercuts de Machine Gun Kelly, namorado de Megan, tem a participação de Travis Barker nas baterias, bofe de Kourtney, e as duas fizeram questão de não pouparem elogios aos amados:

- Eu sou uma grande fã desse próximo artista. Eu tenho acompanhado seu crescimento, não apenas como artista, mas também como pessoa, disse Fox com a Kardashian ao seu lado.

- Eu também sou fã e acho o baterista dele muito gato, completou a filha mais velha de Kris Jenner.

- Nova York, peço que façam muito barulho para os futuros papais dos nossos bebês, Machine Gun Kelly e Travis Barker, disparou a atriz.

Até o momento, as duas artistas não se pronunciaram sobre os rumores de gravidez. Megan e Machine Gun Kelly estão juntos desde junho de 2020, já Kourtney e Travis tornaram o romance público no início desde ano. Quais são as apostas? Elas deram spoiler do grande anúncio ou estavam apenas brincando?