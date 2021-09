Alanis Morissette revela ter sido estuprada aos 15 anos de idade: - Levei anos em terapia

13/09/2021 | 14:11



A cantora Alanis Morissette revelou ter sido estuprada por vários homens quando tinha 15 anos de idade. De acordo com informações do jornal The Washington Post, ela falou sobre o assunto no documentário Jagged, produção da HBO que fala sobre a trajetória da artista.

- Vou precisar de ajuda porque nunca falo sobre isso. Levei anos em terapia para admitir que houve qualquer tipo de vitimização da minha parte, começou ela.

Em seguida, a cantora canadense afirma que por muito tempo dizia para si mesma que havia concordado com a relação sexual. No Canadá, a idade para consentimento sexual é de 16 anos:

- Eu sempre dizia que estava consentindo, e então me lembrava tipo: Ei, você tinha 15 anos [de idade], você não está consentindo aos 15. Agora eu fico tipo: Sim, eles são todos pedófilos. Foi estupro.

Alanis, que atualmente tem 47 anos de idade, não revelou o nome de nenhum dos abusadores, mas disse que chegou a contar para algumas pessoas sobre o ocorrido:

- Eu contei para algumas pessoas e meio que caiu em ouvidos surdos. Normalmente era um momento em que as pessoas saíam da sala.

Ainda segundo o jornal, a cantora não deve estar presente no lançamento mundial do documentário no Festival Internacional de Cinema de Toronto na próxima terça-feira, dia 14.