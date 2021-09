Beyoncé arrasa com modelito laranja enquanto curte férias em iate de empresário milionário

13/09/2021 | 14:11



Beyoncé e Jay-Z estão de férias! O casal foi flagrado por paparazzi nesta segunda-feira, dia 13, enquanto faziam um passeio para lá de luxuoso pelas águas da comuna de Capri, na Itália, a bordo de um iate que, de acordo com o Hollywood Life, pertence a ninguém menos que Jeff Bezos!

Segundo as informações, a família está aproveitando a viagem para comemorar os 40 anos de idade da Queen B, que celebrou seu aniversário no dia 4 de setembro. A mãe da artista, a estilista e empresária Tina Knowles, também foi flagrada no passeio ao lado do casal, além de outros convidados.

Além de ficarem no iate - que conta até mesmo com heliponto e campo de mini-golfe -, o casal também passeou de lancha para curtir um pouco mais da viagem. Aí sim, não é mesmo?

Anteriormente, o casal também havia sido visto fazendo um passeio noturno pela cidade italiana - e uma bolsa usada pela cantora acabou chamando a atenção por conta de seu formato peculiar: uma taça de drink!