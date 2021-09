Anitta se torna a primeira brasileira a se apresentar no VMA 2021 nos EUA

13/09/2021 | 13:40



Anitta se apresentou pela primeira vez no MTV Video Music Awards 2021 neste domingo, 12. Com uma perfomance da música Girl From Rio, a cantora foi a primeira brasileira a fazer um show na premiação, que ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos.

A funkeira e as bailarinas dela levaram muita dança com imagens do Rio de Janeiro ao fundo. A apresentação foi gravada e exibida no intervalo da premiação.

Em abril deste ano, a brasileira ganhou o prêmio de Melhor Artista Feminina no Latin American Music Awards 2021. Além disso, o lançamento do single Girl From Rio colocou a cantora no Top 50 das rádios norte-americanas.

O perfil no Instagram da MTV Brasil compartilhou diversos registros de Anitta se preparando para o evento e no tapete vermelho. A própria cantora também publicou uma foto a caminho da premiação com a legenda: "Entrar no VMA como a primeira artista brasileira da história foi mais ou menos assim".

A funkeira ainda recebeu o apoio de diversas personalidades brasileiras que, nos comentários do post dela e nos stories, comemoraram a participação no evento. "Que orgulho", disse Pabllo Vittar.

"Orgulho de ver o Brasil sendo bem representado por você, Anitta, minha grande amiga", compartilhou Mumuzinho. "É ela e acabou. A gente morre de orgulho da nossa menina. Vai ter brasileira no VMA, sim", escreveu Juliette.

"Que lindo isso. Fico muito feliz em poder ver a primeira brasileira no VMA. Emocionada. Parabéns por essa conquista linda. O Brasil todo tá vibrando junto", vibrou Duda Beat.