Viúva de Dudu Braga quebra silêncio, agradece o carinho dos fãs e revela: Estou buscando forças!

13/09/2021 | 13:11



Como você acompanhou, Dudu Braga que é filho de Roberto Carlos acabou morrendo aos 52 anos de idade, na última quarta-feira, dia 8, vítima de um câncer.

O pai do artista acabou compartilhando alguns agradecimentos recentemente pelas mensagens calorosas que os fãs andaram deixando e também postou umas homenagens para Dudu Braga.

Agora a viúva do músico quebrou o silêncio no último domingo, dia 12, e com uma foto sorridente ao lado do amado resolveu agradecer também o carinho que anda recebendo do público.

Queria agradecer todos vocês pelas mensagens, homenagens, orações, pelas palavras de carinho! Mas ainda não estou pronta para responder, mas assim que possível respondo. Estou buscando forças! Obrigada por tanto amor com o Dudu Braga.

Que triste essa perda, né!? Desejamos muita força para a Valeska se reerguer.