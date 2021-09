Eliana comemora os quatro anos de idade da filha caçula

13/09/2021 | 13:10



Eliana já demonstrou diversas vezes que é verdadeiramente uma mãe super coruja e ela não poderia deixar passar em branco o aniversário de quatro aninhos de vida de sua caçula, Manuela.

A pequena é fruto da relação da apresentadora com Adriano Ricco e eles resolveram reunir no último domingo, dia 12, alguns familiares mais próximos para apagar as velas do bolo da criança que escolheu o tema de unicórnio.

Manu apareceu super estilosa para comemorar o seu aniversário vestindo uma saia preta de tule e pelos vídeos compartilhados por Eliana, parece que a criança se divertiu bastante com os priminhos.