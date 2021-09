Hotel oferece roteiros exclusivos no Parque Nacional Torres del Paine

Redação

O Parque Nacional Torres del Paine é um dos lugares mais procurados por turistas que viajam ao Chile. A rota mais usada para conhecer o local se chama circuito W e exige preparação física, além de pernoites em refúgios dentro do complexo. Para tornar essa aventura mais confortável e exclusiva, o Tierra Patagonia Hotel & Spa desenvolveu alguns roteiros diferenciados.

Roteiros pelo Parque Nacional Torres del Paine

Comandados por guias de excursão especializados, os trajetos criados pelo hotel são baseados nos interesses e nas condições físicas de cada visitante. Eles também são planejados para quem as pessoas não precisam acampar em barracas ou refúgios – no final da tarde, antes de escurecer, o hóspede volta de van para a acomodação, onde pode relaxar no spa ou em uma hidromassagem ao ar livre com vista para as Torres del Paine.

Os passeios começam cedinho e permitem explorar três destinos do circuito W: Base Torres, Valle Francés e Puente Grey (cada um deles abrange um dia inteiro de excursão). No último, o viajante realiza uma navegação em um catamarã e pode chegar pertinho do majestoso Glaciar Grey, um dos cartões-postais mais famosos da região.

O ideal é que os participantes usem roupas adequadas às mudanças climáticas da região e sapatos de trekking. Além disso, recomenda-se levar lanchinhos oferecidos pelo hotel e uma mochila com garrafa d’água, gorros, luvas e protetor solar.

