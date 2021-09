Dúvida de leitor: “Como criar um documento compartilhado”

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



13/09/2021 | 12:18



O leitor Rogério entrou em contato com 0 33Giga querendo saber como criar um documento compartilhado. Como ele não especificou a ferramenta que deseja utilizar – mas como o email dele é Gmail –, será ensinado como realizar a tarefa no pacote de ferramentas do Google, dentro do Drive.

Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para 33giga@33giga.com.br e suas questões podem ser respondidas

Passo a passo

A seguir, veja como criar um documento compartilhado por meio Google Drive no computador:

Acesse drive.google.com em seu PC

Se logue com seu email e senha do Gmail

Na página que abre, clique sobre o botão +NOVO

Clique em Documentos Google (caso queira criar outro tipo de arquivo compartilhado, como planilha ou apresentação, basta escolher o item correspondente).

O documento em branco será aberto. Esse será o arquivo a ser compartilhado. Agora, o próximo passo para como criar um documento compartilhado é, justamente, permitir que outras pessoas o acessem ou colaborarem com ele. Veja a seguir.

No documento a ser compartilhado, clique no botão azul, no topo direito Compartilhar

Na janela que abre, você pode digitar o e-mail da pessoa que deseja que acesse o documento

Se esse for o caso, coloque o endereço e clique em Concluído. Essa pessoa receberá um email com o link do documento

Caso prefira compartilhar de outra maneira, vá a Copiar link. Ao clicar no botão, o endereço ficará copiado para sua área de transferência. Basta enviar esse endereço diretamente para quem desejar (pode ser por email mesmo, ou WhatsApp ou qualquer outra ferramenta)

Para alterar as formas de acesso (edição, somente leitura) clique em Mudar para qualquer pessoa com o link

Na janela que abre, escolha os níveis de permissão. Depois, dê Concluído