Adriane Galisteu fala sobre expectativa para apresentar A Fazenda 13: - Sempre fui fã

13/09/2021 | 12:10



Adriane Galisteu está empolgada para apresentar A Fazenda 13, que estreia na próxima terça-feira, dia 14, às 22h45 na Record TV! No programa Domingo Espetacular do último domingo, dia 12, ela contou quais são as expectativas para o reality show:

- Como sempre fui fã, telespectadora de A Fazenda, agora a minha responsabilidade é trazer os olhos e a curiosidade de quem está em casa para vocês.

Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality, revelou como é feita a escolha dos participantes do programa:

- A gente foca muito na personalidade, se aquela pessoa, mesmo ela sendo muito famosa ou pouco famosa, se ela vai querer ser ela mesma ali dentro do programa.

Já Beatriz Cioffi, diretora de planejamento e transmídia, explicou que o público terá novas formas de assistir A Fazenda:

- A principal novidade desse ano é que o Play Plus [streaming da Record TV] finalmente vai ter as multicâmeras que o público tanto pediu para a gente. Então, nessa temporada, o público vai poder acompanhar A Fazenda por nove sinais diferentes.

Ela ainda contou que dois ex-peões serão apresentadores nesta edição:

- A Lidi Lisboa e o Lucas Selfie vão repetir a parceria deles de A Fazenda. No ano passado eles eram confinados, nessa temporada eles são os nossos apresentadores digitais, eles vão comandar a cabine de descompressão e a live do eliminado.

Por fim, haverá A Fazenda News, programa que vai ao ar todos os dias depois do reality.