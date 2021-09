Viúva de Paulinho revela que não está gravida do cantor falecido

13/09/2021 | 12:10



A viúva do cantor Paulinho que era integrante da banda Roupa Nova e acabou morrendo em decorrência da Covid-19 no final de 2020, acabou dando a entender recentemente em suas redes sociais que estava grávida do artista.

Segundo uma reportagem do Domingo Espetacular o anúncio que foi feito acompanhado de algumas imagens do cantor não agradou os filhos mais velhos de Paulinho que acharam a exposição do pai muito desnecessária. E a esposa do cantor deu uma entrevista para o programa e revelou que a relação com os enteados ficou um pouco abalada depois deste vídeo.

- Me criticaram porque acharam que não era para eu mostrar aquelas imagens! Mas não tinha nada ali e até então a gente nem sabia que ele iria pegar Covid.

Elaine revelou também que foi deixada de fora do testamento do cantor por causa dos herdeiros e que não está grávida de Paulinho, mas que pretende sim fazer um procedimento in vitro.

- Não estou. Pretendo ir ao médico, já liguei para ele e pedi para ele me mandar uma declaração se os espermatozóides ainda estavam lá e o que seria necessário para eu fazer. Eu peguei uma foto no Google, até porque eu tenho uma tatuagem [na região da costela] e as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho tatuagem e isso foi um sonho que passou pela minha cabeça no dia do aniversário dele para eu tentar eternizar tanto o Paulinho quanto o meu amor por ele, tendo um filho dele.

E a esposa de Paulinho deixou bem claro durante a entrevista que mesmo os filhos do cantor serem contra isso, se tudo concretizar da forma que ela quer sobre os espermatozóides, não vão ser eles que vão evitar isso. Eita!