Realme 8 5G em promoção: celular está com 26% de desconto até domingo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/09/2021 | 11:48



Para comemorar os 22 anos do Submarino, a Realme colocará o Realme 8 5G em promoção. De R$ 2.299, o celular passará para R$ 1.699 à vista ou R$ 1.799 no parcelado. Para compras feitas via aplicativo (Android e iOS), os consumidores ainda terão 5% de cashback. A ação ficará no ar durante a semana de aniversário da varejista, entre hoje (13) e domingo (19).

Recentemente lançado no mercado brasileiro, o Realme 8 5G possui processador Octa-Core operando em velocidade de até 2.2 GHz, espessura de 8,5 mm e display Ultra Smooth de 90 Hz, além de uma bateria de 5000mAh, 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. O aparelho também é equipado com câmera tripla (principal com 48 MP, uma lente de retrato P&B e uma macro de 4 cm) e câmera frontal de 16 MP, com abertura f/2.1 e suporte de IA nos modos beleza e retrato.

O Realme 8 5G em promoção é ideal para quem busca uma opção de intermediário com acesso à tecnologia 5G. O modelo estará disponível em duas cores: Supersonic Black e Supersonic Blue.