Sandy e Lucas Lima comemoram 13 anos de casados

13/09/2021 | 11:33



Sandy usou as redes sociais neste domingo, 12, para comemorar os 13 anos de casado com Lucas Lima. A cantora e o músico celebraram a união em 2008 e são pais do pequeno Theo, de 7 anos de idade.

"Faz 13 anos que eu disse sim pra esse cara aí. A gente tinha mais cabelo, mais colágeno? A gente só não tinha ideia da força que tem um amor maduro e cheio de histórias vividas; do que o tempo pode trazer de bom pra duas pessoas que constroem juntas uma vida, caminhando lado a lado e querendo fazer dar certo", escreveu Sandy no Instagram.

Na foto do perfil, o casal aparece abraçado, sorrindo, em meio à natureza. "Que venham os anos, as rugas, os pequenos tropeços e mais das nossas vitórias? Eu tô louca pra viver tudo com você, meu amor! Te amo", finalizou a cantora.

Sandy e Lucas se conheceram em 1998, em um show da família Lima, e começaram a namorar no ano seguinte.

A publicação da cantora foi comentada por fãs e amigos do casal, como o apresentador da TV Globo Serginho Groisman. "O que desejar para um casal que transborda alegria, amor, talento, amizade, cumplicidade? Saúde", escreveu.