Vitor Kley se transforma em Pitty durante o Show dos Famosos e internautas disparam: Está a cara da Megan Fox

13/09/2021 | 11:11



Vitor Kley interpretou a cantora Pitty durante o Show dos Famosos! No último domingo, dia 12, o cantor fez uma performance no Domingão com Huck. No Instagram Stories, Pitty comentou sobre a imitação:

- Socorro, eu estou passada! Estou passada. Meu Deus, eu não acredito! A pessoa estudou. Gente! Vitor, eu não estou acreditando nisso. Arrasou!

No Twitter, internautas também opinaram sobre o show do artista, mas afirmaram que ele estava parecido com Megan Fox e Pabllo Vittar. Veja, abaixo, alguns comentários:

O Vitor Kley está a cara da Megan Fox hahahahaha mas a voz está 100% Pitty.

Vitor Kley mirou na Pitty e acertou na Pabllo no inicio da carreira.

Uma das juradas da atração foi a apresentadora Angélica. Durante o Domingão, Luciano Huck entregou o apelido carinhoso que tem com a esposa:

- É muito bom chamar de Angélica, né? Eu chamo ela de chão. Ficar falando isso na televisão, mas, enfim.

O apresentador ainda brincou com Boninho, que também fazia parte da bancada de jurados:

- Mas se bem que o Boninho agora é blogueiro. Fica ele e a Ana Furtado fazendo transmissão ao vivo da cama todo dia de manhã. Tem ginástica, dança, culinária, tem de tudo.