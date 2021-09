Mateus Verdelho anuncia nascimento de segundo filho ao lado de Shantal

13/09/2021 | 11:10



Shantal e Mateus Verdelho são oficialmente papais de dois! O casal, que já possui o primogênito Felippo, de dois anos de idade, deu as boas vindas ao segundo herdeiro na manhã desta segunda-feira, dia 13, conforme anunciado pelo rapper em seu Instagram. O sexo do bebê, no entanto, ainda não foi revelado.

As boas novas vieram através de uma série de fotos publicadas nos Stories de Mateus, que compartilhou uma foto sua entrando no centro cirúrgico, além de uma imagem da placenta da esposa e de um clique de Shantal segurando o bebê. Ele ainda compartilhou o registro de uma touquinha branca na qual se vê os símbolos de feminio e masculino, além dos dizeres menino ou menina? e dos nomes Domenica e Giuseppe. Acontece que o par escolheu só ficar sabendo do sexo do bebê na hora do parto - e o cantor decidiu prolongar um pouco mais o suspense para os fãs.

No feed da rede social, Verdelho ainda postou uma foto do momento do nascimento da criança, e elogiou a esposa na legenda:

Giuseppe ou Domenica? O importante é que nasceu com muita saúde, o parto foi lindo e a Shantal foi uma guerreira, obrigado a toda energia positiva. Mas e aí? Quem arrisca seu palpite?

A segunda gestação de Shantal foi marcada por dificuldades, já que a influenciadora quase sofreu um parto prematuro aos seis meses de gravidez e, desde então, teve que ficar em repouso absoluto até pouco antes do nascimento da criança. Ela, inclusive, chegou a afirmar que havia deixado seu testamento para caso algo lhe acontecesse durante o parto. Ainda bem que tudo correu sem complicações, não é mesmo?