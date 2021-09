Irmão de Kate Middleton se casa na França e membros da família real marcam presença

13/09/2021 | 11:10



James Middleton tem um sobrenome que já é conhecido por muito, não é mesmo!? Pois é, James é irmão de Kate Middleton e compartilhou em suas redes sociais que se casou no último domingo, dia 12.

O irmão da duquesa de Cambridge juntamente com sua amada, Alizée Thevene, decidiram por uma cerimônia bem mais simples e intimista, na França, onde vive a família da noiva.

Sr. e Sra. Middleton. Ontem me casei com o amor da minha vida rodeado de família, amigos e, claro, alguns cães, no belo vilarejo de Bormes-les-Mimosas. Palavras não podem descrever o quão feliz estou.

E mesmo sem terem sido publicadas algumas fotos da cerimônia, Kate, príncipe William e os filhos do casal participaram da festa.