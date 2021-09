Anitta em after party, reação de Billie Eilish para Jennifer Lopez e briga: tudo o que você não viu no VMA 21!

13/09/2021 | 11:10



Dizem que quem vê cara, não vê coração - e também não vê os babados! O VMA 21 foi um verdadeiro sucesso, e diversas celebridades encantaram os fãs com looks e performances de abalar o coração. Mas é claro que os acontecimentos do evento foram bem além disso, e contaram com briga, anúncio de gravidez e até mesmo um pedido de casamento fake!

Desentendimento entre Conor McGregor e Machine Gun Kelly

A noite começou a esquentar ainda durante o red carpet, quando Conor McGregor e Machine Gun Kelly se desentenderam e por pouco não protagonizaram uma briga física. De acordo com a revista People, o desentendimento teria começado quando o lutador de MMA pediu para tirar uma foto ao lado do cantor e de sua namorada, Megan Fox, mas teve o pedido negado pela equipe do artista.

Daí em diante, vídeos feitos por fãs que estavam no local e cliques da imprensa mostram que Conor realmente parece ter ficado ofendido, já que é possível vê-lo batendo boca com Machine Gun e tentando forçar sua passagem através dos seguranças - além de, inclusive, jogar bebida na direção do casal!

Apesar dos registros, representantes de McGregor negaram a informação do pedido de foto e também da briga, alegando que o lutador estava dentro do auditório da premiação no momento em questão. A fonte também teria alegado que Machine Gun Kelly compareceu à última luta de Conor, alegando que esse seria um indício de que não há inimizade entre os dois. Será mesmo?

Fato é que, nas imagens, nem mesmo Megan Fox foi poupada da confusão, já que pareceu discutir com o namorado além de aparentar nervosismo enquanto era retirada do local por sua equipe.

Anúncio de gravidez

Os fãs de Twenty One Pilots já podem comemorar: a família de Tyler Joseph vai ficar um pouco maior - e o anúncio foi feito no meio da performance do artista no VMA! O assunto, inclusive, acabou ganhando grande repercussão nas redes sociais por conta do modo casual como o cantor deu a notícia. Enquanto o instrumental de uma de suas músicas tocava, ele disse simplesmente:

- Minha esposa está grávida de nosso segundo filho! Eu não queria mandar mensagem para todo mundo pra dar a notícia.

Tyler é casado com Jenna Joseph desde 2015, e juntos os dois são pais da pequena Rosie Robert Joseph, que nasceu em fevereiro de 2020. A primeira gravidez também foi anunciada no meio de uma performance do artista, em 2019, quando ele levou a esposa até o palco do Lollapalooza em Berlim para dar as boas novas.

Pedido de casamento fake

Não tem como negar que a cantora e compositora Ashanti estava arrasando no tapete vermelho. A artista escolheu um look para lá de ousado que era composto principalmente por tiras de couro e deixava boa parte de seu corpo à mostra. Com isso, é claro que ela atraiu diversos olhares - entre eles o do cantor Nick Cannon, ex-marido de Mariah Carey.

Em clima de brincadeira, Nick se ajoelhou perante a cantora - sim, ali na frente de todos os presentes - e fingiu pedi-la em casamento, com direito a beijinho na mão e tudo! Ashanti parece ter se divertido com a brincadeira, mas os internautas não deixaram a oportunidade de brincar com a situação passar em branco e sugeriram que ela fizesse um teste de gravidez - levando em conta que o cantor possui sete filhos com quatro mulheres diferentes.

ntipatia de Billie Eilish com Jennifer Lopez

Jennifer Lopez marcou presença no palco da premiação e, claro, foi ovacionada pelo público presente - mas não agradou a todas as celebridades. Isso porque as câmeras conseguiram flagrar o momento em que Billie Eilish parece ter se esforçado para fazer a egípcia diante da entrada da cantora veterana!

Nas imagens, é possível ver que enquanto a maior parte das pessoas grita e aplaude a chegada de J.Lo, Billie faz uma cara de paisagem e nem mesmo finge aplaudir a artista. Eita!

Gafe de Travis Scott

Outro famoso que também deu o que falar após o VMA 21 foi Travis Scott, isso porque o rapper simplesmente deixou de lado o nome de Kylie Jenner - que está grávida de seu segundo filho ao lado do artista - durante seus agradecimentos.

No momento em que subiu ao palco para agradecer o título de melhor faixa de Hip-Hop, Travis começou seu discurso agradecendo a Deus, a sua mãe, e a filha Stormi. Kylie e seu futuro segundo filho, no entanto, não foram mencionados. Vishe!

After Party

Como toda boa premiação, é claro que o VMA 21 encantou com alguns registros de After Party por parte dos artistas! Anitta, por exemplo, surgiu encantadora em um vestido curto branco ao lado da modelo Sita Abellan no que muitos apontaram como a festa de Doja Cat. A cantora realmente arrasou nos looks, não é mesmo?

Madonna foi outra celebridade que também acabou sendo flagrada em uma festinha após a premiação. Depois de realizar uma performance atrevida no evento, ela foi flagrada com um look ainda mais peculiar ao surgir usando apenas um body de renda preto com meias arrastão e luvas brancas, finalizando o visual com um véu de noiva que cobria seu rosto e óculos escuros - além de, é claro, brincos em forma de crucifixo. Uau!