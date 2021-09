Whindersson Nunes e Luísa Sonza se encontram em segredo no Rio de Janeiro

13/09/2021 | 10:10



Whindersson Nunes e Luísa Sonza tiveram um encontro secreto! Segundo a colunista Fábia Oliveira, o humorista foi até o Rio de Janeiro para ver a cantora.

Ainda de acordo com informações da colunista, o encontro teria ocorrido em um quarto de hotel na Barra da Tijuca. A reserva do local teria sido feita em segredo pelo empresário do humorista.

Vale lembrar que Whindersson e Luísa anunciaram a separação em abril de 2020, depois de ficaram casados por dois anos. Recentemente, a cantora terminou o relacionamento com Vitão, e o youtuber também se separou de Maria Lina Deggan.