Criado por holandês, hambúrguer mais caro do mundo custa 5 mil euros

13/09/2021



Criado pelo chef Robbert Jan de Veen, o Golden Boy é o hambúrguer mais caro do mundo. A receita, que leva vários ingredientes premium, é vendida a 5 mil euros (o equivalente a mais de R$ 30 mil) exclusivamente no restaurante The Daltons, em Voorthuizen, na Holanda. A previsão é de que todo o dinheiro arrecadado com as vendas do lanche seja doado ao Banco Nacional de Alimentos da Holanda.

Hambúrguer mais caro do mundo

A receita do Golden Boy é recheada de ingredientes caríssimos, como caviar de baleia beluga e carne de Wagyu japonês. Além disso, o lanche conta com trufa branca, caranguejo-real do Alasca e vaporização de uísque escocês. Para finalizar, o chef acrescenta algumas folhas de outro comestível por cima do pão.

Quem quiser provar a iguaria precisa fazer um reserva no restaurante com, pelo menos, duas semanas de antecedência. Além disso, é necessário adiantar um pagamento de 750 euros.

