Hora da verdade

Do Diário do Grande ABC



13/09/2021 | 00:01



Oito meses foram suficientes para que o interino Tite Campanella (Cidadania) demonstrasse sua incapacidade administrativa à frente da Prefeitura de São Caetano. O município, antes modelo de boa gestão, a ponto de servir de exemplo a outras localidades do Brasil, acumula hoje alguns dos piores indicadores regionais, especialmente no que tange ao combate da pandemia. Às deficiências do chefe do Executivo somam-se agora suspeitas de uso irregular de dinheiro público em contratos com a Tegeda Comercialização e Distribuição Ltda, empresa responsável pelo fornecimento de cestas básicas. Está na hora de passar o governo a limpo.

Reportagem publicada no domingo pelo Diário mostrou que o Paço de São Caetano paga à fornecedora mais caro por alguns produtos que compõem a cesta básica quando comparados aos preços que se praticam nos supermercados. Em alguns itens, caso do pacote de cinco quilos de arroz branco, a diferença bate nos 40%. É um escândalo, a demandar imediata atenção dos órgãos de fiscalização, Ministério Público e Câmara.

Os vereadores têm ainda mais responsabilidade porque foram eles, em eleição indireta, que escolheram Tite Campanella para exercer o cargo de prefeito, já que o vencedor do pleito nas urnas, José Auricchio Júnior (PSDB), foi impedido de tomar posse pela Justiça. Não podem, agora, simplesmente ignorar a série de suspeitas que recaem sobre os ombros do interino.

Os indícios de irregularidades, evidentemente, não transformam automaticamente Tite Campanella em culpado. Mas a robustez das conjecturas obriga, sim, MP e Câmara a fazer apuração detalhada dos casos ora trazidos à luz. As denúncias estão se avolumando e os legisladores não podem fingir que nada está acontecendo.

Os cidadãos são-caetanenses precisam saber quem se encontra a seu favor na batalha pela moralização da administração pública e quem se coloca na trincheira oposta. É preciso deixar claro quem está no lado A, no lado B ou em cima do muro. Com a palavra, os senhores vereadores.