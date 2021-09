Entretenimento online: conheça algumas das melhores opções para se divertir na web

Da Redação

Ao longo das últimas décadas, a internet passou de uma simples ferramenta ocasional para um dos pilares da rotina mundial. Além da utilidade para o trabalho e para a vida social, um dos principais motivos para isso são as diferentes opções de entretenimento online e aqui será possível conhecer algumas das que conquistaram espaço nos últimos anos.

Mercado de entretenimento online conta com números expressivos

De acordo com um relatório recente da Business Wire, empresa ligada a Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffet, o tamanho do mercado de entretenimento online foi avaliado em cerca de 183 milhões de dólares em 2019 e pode alcançar um crescimento estimado em mais de 652 milhões em 2027.

Esse avanço impressionante que mais do que triplicou o tamanho inicial representa uma taxa de expansão anual composta, mais conhecida pelo termo CACGR, de mais de 20,8% de 2021 e serve para mostrar a enorme capacidade desse mercado global agora e nos próximos anos.

O aumento na penetração da internet ao redor do mundo e o desenvolvimento na adoção de dispositivos inteligentes como smartphones, TVs inteligentes e laptops intensificaram o número de consumidores que mudaram sua preferência para o setor, que atualmente engloba o acesso a diversos tipos de conteúdos como música, vídeos, livros e jogos pela internet.

Na realidade, o incremento na penetração dos smartphones é o fator-chave que impulsiona o desenvolvimento do mercado de entretenimento online.

Os smartphones atualmente já são o principal dispositivo utilizado para acessar os mais diversos serviços de entretenimento disponíveis, o que inclui celulares compatíveis com as novas e velozes redes 5G, e seu custo cada vez mais baixo tem feito com que esses aparatos sejam cada vez mais acessíveis.

Opções mais populares entre os internautas

Na última década o entretenimento de mídia online ganhou grande popularidade à medida que as pessoas ficaram cada vez mais envolvidas na produção de vídeos, música e imagens em várias redes sociais, como Instagram, Facebook, Reddit, LinkedIn e WhatsApp.

O tráfego nessas plataformas é responsável por uma parcela significativa da navegação dos usuários na internet e a chegada de novas redes como TikTok e Clubhouse mostram que o setor ainda conta com muito espaço para crescer nos próximos anos.

Outro tipo de opção de entretenimento online que cresceu de forma acelerada nos últimos anos foi o cassino ao vivo. Existem diversos motivos para isso, mas um dos principais é a possibilidade de utilizar uma única conta para ter acesso a diversas modalidades.

Por exemplo, ao fazer o login o entusiasta tem a sua disposição desde jogos rápidos como as slots até títulos mais estratégicos como o blackjack e a roleta.

Crédito da imagem: Foto de Tim Douglas no Pexels

Além das redes sociais e cassinos online, outro tipo de opção de entretenimento que ganhou grande destaque de forma muito acelerada nos últimos anos foram os diversos serviços de streaming online.

Aqui é possível citar desde plataformas de shows e filmes tradicionais como Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video até empresas que oferecem todo tipo de conteúdo audiovisual como YouTube e Twitch.

Os smartphones já permitiam que esses serviços crescessem muito em território nacional e internacional, mas a chegada de dispositivos inteligentes como Echo Dot e Echo Show da Amazon mostram que ainda há muito espaço para expansão nos próximos anos em novas telas que poderão ser acessadas pelos usuários.

Futuro deve contar com ainda mais opções

Além dos fatores mencionados acima, o crescimento do mercado global de entretenimento online nos próximos anos ainda deve ser impulsionado pela redução no custo das tarifas de internet e avanços tecnológicos em smartphones, como telas dobráveis e realidade estendida – que engloba tanto a realidade virtual quanto a realidade aumentada.