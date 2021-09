Dirigente do BCE espera desaceleração da inflação de forma notável já em 2022

13/09/2021 | 07:39



Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel disse nesta segunda-feira que a inflação da zona do euro irá provavelmente desacelerar de forma notável já a partir do próximo ano. Ela, que falou durante evento da associação alemã Baden-Badener Unternehmer Gespräche (BBUG, pela sigla em alemão), apontou que os altos patamares da inflação atual precisam ser "interpretados com cautela", diante do nível "extremamente baixo" dos preços do ano passado. "Se considerarmos os efeitos de base da pandemia (de covid-19), a inflação hoje está muito baixa, em vez de muito alta", argumentou.

Em discurso, Schnabel prometeu que o BCE seguirá buscando a estabilidade dos preços e combaterá eventuais desvios de sua meta de inflação de 2%, seja para cima ou para baixo.

Isabel Schnabel também alertou que o BCE só iniciará o processo de normalização de sua política monetária quando estiver confiante de que atingiu seu objetivo de inflação de forma sustentável.

Segundo ela, um aperto monetário precoce em resposta à alta temporária da inflação apenas sufocaria a recuperação econômica da zona do euro. Por outro lado, se a meta de inflação for atingida inesperadamente logo, o BCE agirá de "forma rápida e resoluta", ressaltou a dirigente.

"Vamos agir cuidadosamente...para finalmente preparar o caminho para sair do ambiente de taxas de juros baixas, depois de tantos anos", afirmou a dirigente.

Isabel Schnabel também avaliou que o humor na zona do euro está melhorando, apesar da persistência da covid-19.