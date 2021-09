Testamos: carregador Baseus Cube PD Quick Charger coloca USB-C na tomada

Sérgio Vinícius

A Baseus enviou, para testes do 33Giga, uma traquitana curiosa – um carregador de tomada com suporte a conexões USB-C (aquela parecida com a USB, mas menor e mais achatada). O Cube PD Quick Charger custa R$ 55 (em média) e a loja oficial é mesmo o Ali Express.

Como o Cube PD Quick Charger promete só uma coisa, ele cumpre muito bem: dar carga em aparelho que dependem de USB-C para isso. Além disso, como boa parte dos notebooks do mercado ainda não têm esse tipo de conexão, ele pode ser uma mão na roda para usuários com computadores mais antigos.

Um dos trunfos do produto é ter 20W de potência. Com isso, ele carrega eletrônicos (como iPhones) em praticamente metade do tempo do que uma porta USB-C em um notebook precisaria. Por ser bem compacto, pode ser carregado em bolsos, sem grandes dificuldades.

Quanto aos pontos negativos, o principal é ser voltado a um público bem específico. Por ser um carregador, poderia oferecer outras conexões (mas, claro, isso impactaria em seu design compacto).

No álbum, veja mais detalhes técnicos e, também, imagens do Cube PD Quick Charger. (As imagens são de divulgação da Baseus.)

