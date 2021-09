Santo André é superado pelo Ituano em jogo equilibrado

Da Redação



12/09/2021 | 19:39



O Santo André/Apaba foi superado pelo Ituano ontem, por 63 a 57, em sua estreia no Campeonato Paulista feminino de basquete. A partida de largada ficou marcada pelo equilíbrio no ginásio Antonio Prado Jr (CA Paulistano), em São Paulo. Prova disso se deu com o placar de 27 a 28 no primeiro tempo.

O time de Itu começou melhor e ficou ligeiramente na frente no quarto inicial, mas a equipe andreense se recuperou prontamente no segundo e passou a comandar o marcador com vantagem mínima – 11 a 10 (primeiro quarto) e 16 a 18 (segundo quarto).

Nos dois períodos seguintes, o conjunto do Ituano prevaleceu e voltou a liderar o placar, desgarrando um pouco, com 19 a 13 no terceiro quarto e 17 a 16 no quarto final. Desta forma, garantiu o resultado positivo na estreia.

As atletas mais efetivas foram Milena Rodrigues (19 pontos e quatro rebotes) e Glenda Cruz (10 pontos e seis rebotes), pelo time do Grande ABC; Gabriela de Paula (13 pontos e quatro rebotes), Débora da Costa (12 pontos e cinco assistências) e Iza Andrade (12 pontos e nove rebotes), em favor da equipe do Interior.

O próximo desafio do Santo André será contra o Vera Cruz/Campinas, na sexta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Campinas, pela segunda rodada da fase inicial do torneio estadual.