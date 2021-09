Prefeitura de Ribeirão Pires oficializa advogado como corregedor-geral do município

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



13/09/2021 | 00:01



O governo do prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), oficializou o nome do advogado Fábio Nunes Fernandes como corregedor-geral do município, que terá como missão conduzir e apurar denúncias contra o poder público.

Fernandes foi nomeado em julho para a função, criada dentro da reforma administrativa implementada pelo liberal em abril. Pelo artigo 24º da legislação que alterou os quadros internos, compete à corregedoria estabelecer um programa de correição do Executivo e executá-lo dentro do prazo preestabelecido, presidir processos administrativos disciplinares e colaborar com a ouvidoria municipal.

“A corregedoria tem como função a presidir, instruir e relatar os inquéritos administrativos. Verificar malfeitos, apurar e muitas vezes indicar a punição não é simpático, mas é necessário, sendo justo e com bom senso para prestar um bom serviço à sociedade”, considerou Fernandes. Segundo a administração, a função do corregedor ainda envolve a adoção de “maior controle de ocorrências de possíveis desvios de conduta de servidores públicos”, permitindo que prefeito e seu gabinete possam verificar as ações dos colaboradores, corrigir falhas e coibir eventuais erros internos.

Conforme o corregedor, seu trabalho será em conjunto com o da Corregedoria-Geral da GCM (Guarda Civil Municipal) e de setores semelhantes das secretarias de Saúde e de Educação, uma vez que esses departamentos têm atuação focada nas áreas que lhe competem. “Todas apuram os fatos e responsabilidades funcionais e a responsabilidade dos agentes públicos, além de auxiliar nas sindicâncias”, comentou o servidor.

Fernandes tem atuação junto a entidades sociais de Ribeirão, como Rotary Club e Aciarp (Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Pires), instituição essa na qual exerce a função de vice-presidente de ação política e institucional. Na gestão de Rubão Fernandes (PL) como presidente da Câmara, o advogado foi consultor jurídico e administrativo. Ficou no Legislativo até janeiro de 2019, quando Rato Teixeira (PTB) assumiu o comando da casa.

No Grande ABC, só São Caetano tem um departamento parecido com a corregedoria de Ribeirão. Desde 2017, a advogada Mylene Gambale é controladora-geral do município, que tem como atribuição apurar e coibir más práticas no poder público.