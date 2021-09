Nelson Freitas vive personagem sombrio no longa Tração e fala sobre parceria com Marcos Pasquim: Uma pessoa de alto astral

12/09/2021 | 20:10



A pista de motocross é apenas um dos cenários principais do filme Tração, o primeiro longa-metragem que irá envolver corrupção e competições de motos no Brasil. Nelson Freitas, de 59 anos de idade, interpreta o empresário Fernando DiMello, rico e bem sucedido, mas com a personalidade um tanto quanto sombria. Em entrevista ao ESTRELANDO, ele contou:

É um longa de suspense e de ineditismo porque até hoje não tivemos um filme que tivesse a moto como pano de fundo de uma aventura. A expectativa é enorme para que a produção seja bem aceita pelas pessoas, não só as que gostam de moto, mas por todas, em geral.

Nelson explicou que recebeu o convite para participar de Tração diretamente das mãos do diretor André Luiz Camargo, que assim como ele, também é apaixonado pelo mundo das duas rodas:

Desde o momento que tive dinheiro para comprar uma motocicleta, comprei. Sonho realizado e tenho ela até hoje!

As gravações do longa foram feitas durante o período de pandemia da Covid-19, sendo assim, o trabalho seguiu um protocolo rigoroso que prolongou o período das filmagens e desafiou a continuidade das cenas, como conta o ator:

Foi uma missão muito difícil! Infelizmente, por conta disso que estamos vivendo no mundo, desde o início de 2020, as gravações de um filme, que geralmente duram um mês, em Tração, estivemos juntos por quase um ano e meio. E claro que isso comprometeu a continuidade. Tivemos o cuidado com o cabelo que cresce, se você pega um sol a mais ou menos, mas, no final, deu tudo certo e conseguimos respeitas todos os protocolos possíveis e regras de distanciamento e higienização, incluindo exames e máscaras. Só tirávamos a máscara na hora de gravar e retocar a maquiagem.

Apesar das dificuldades, Nelson relembra dos momentos eletrizantes do set, afinal, o filme promete muitas aventuras:

Muitas cenas com dublês, helicópteros, drones e moto... Muita moto! O elenco é uma delícia, a equipe de primeira e todos se ajudavam o tempo inteiro. A alegria e satisfação de podermos estar trabalhando no meio dessa loucura toda, talvez tenha sido o ponto mais alto. Formamos uma família!

E falando em família, o artista contracenou mais uma vez com o amigo de longa data Marcos Pasquim. Os dois já participaram de diversos projetos juntos, como Chiquititas, Uga Uga, Blue Jeans e outras novelas.

É maravilhoso atuar e estar ao lado do Pasquim, por quem eu tenho um grande carinho. É uma pessoa de alto astral e está sempre disposto a ajudar. Além deste filme, trabalhamos juntos em Nina, que deve ser lançado ainda esse ano, finalizou.

Tração ainda não tem previsão de estreia, mas já deu para perceber que vai ser intenso.