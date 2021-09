Região tem cerca de 176 mil CNHs fora da validade

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



13/09/2021 | 00:01



Levantamento mostra que aproximadamente 176 mil condutores que vivem no Grande ABC deixaram de renovar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) durante o período da pandemia de Covid-19. Os dados foram fornecidos pela Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), órgão responsável pela manutenção dos dados dos Poupatempos de serviços.

O número foi impulsionado pelo fechamento temporário dos postos do Poupatempo, no período mais crítico da crise sanitária e pela revogação dos prazos de renovação decretado pelo governo federal. Em todo o Estado de São Paulo, os condutores com a CNH sem renovação somam aproximadamente 2,7 milhões.

O Diário compilou levantamento específico para a região junto a Prodesp e, no Grande ABC, a cidade de São Bernardo é a que possui mais condutores que precisar renovar o documento, com 56.101.

Na segunda colocação se encontra Santo André, que entre os motoristas do município, 49.127 condutores ainda precisam realizar a renovação da CNH.

Para que os condutores possam realizar a renovação do documento, o Poupatempo recomenda aos condutores que se antecipem e concluam a atualização utilizando as plataformas digitais, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br e no aplicativo Poupatempo Digital. O serviço também pode ser feito por meio dos canais digitais do DetranSP.

“Temos um número muito elevado de CNHs vencidas, por isso trazemos esse alerta: não deixem para a última hora. É importante que a população aproveite as facilidades do digital, acesse nosso portal ou aplicativo, e regularize o documento enquanto os prazos ainda estão suspensos no Estado de São Paulo. O serviço é rápido, simples e seguro. Lembrando que, quem precisa alterar os dados da CNH, como mudança de nome e sobrenome, além de outras características, deve realizar o agendamento pelos canais digitais para atendimento presencial em uma de nossas unidades”, avaliou Murilo Macedo, diretor da Prodesp, incumbido pela administração das unidades do Poupatempo.

Moradora de Santo André, a cantora Claudia de Lima Petini, 39 anos, descobriu somente essa semana que sua CNH estava vencida. A surpresa se deu quando ela se preparava para realizar um cadastro específico que solicitava o número da carteira de habilitação.

“Eu tentava fazer o cadastro e não conseguia, foi quando percebi que a CNH estava vencida”, declarou. O documento de Claudia expirou em janeiro deste ano.

Ainda pelo recorte regional, o terceiro município com mais CNHs vencidas é Diadema, com 25.912 documentos. Na sequência aparece Mauá, tendo 20.354, seguido por São Caetano, que computa 17.313. Ribeirão Pires, com 6.239 e Rio Grande da Serra, 1.711, surgem na sexta e na sétima posições, respectivamente.