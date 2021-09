Luciana Gimenez perde processo que moveu contra Antonia Fontenelle

12/09/2021 | 18:10



chegou ao fim a batalha judicial que Luciana Gimenez e Antonia Fontenelle travavam - segundo informações do colunista Leo Dias, a Justiça do Estado de São Paulo, na última sexta-feira, dia 10, julgou como improcedentes os pedidos da apresentadora do Super Pop, da Rede TV.

Luciana acusava Antonia de ter incentivado o senador Jorge Kajuru, durante uma entrevista no canal Na Lata, reproduzir uma série de insultos e qualificações ultrajantes à autora da ação.

Além disso, a ex mulher de Marcelo de Carvalho, pedia uma indenização por danos morais, o que foi julgado improcedente pelo juiz.