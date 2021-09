EUA: senador democrata descarta aprovação do pacote de infraestrutura até dia 27

12/09/2021 | 17:16



O senador democrata dos Estados Unidos Joe Manchin afirmou, durante entrevista à CNN neste domingo, 12, que "não há como" o Congresso americano aprovar o pacote de US$ 3,5 trilhões em investimentos em infraestrutura até o dia 27 deste mês, prazo estabelecido pela presidente da Câmara dos Representante, a também democrata Nancy Pelosi.

"Não há como fazermos isso até o dia 27. Ainda temos tantas diferenças, não faz sentido algum", afirmou Manchin. A pauta deve ser apreciada pelo Senado americano antes de passar para a Câmara, onde há maioria democrata para a sua aprovação.

Manchin é um dos democratas considerados moderados e críticos de alguns pontos do pacote de infraestrutura, a começar pelo montante total de US$ 3,5 trilhões, o qual ele afirma que pode acelerar a inflação nos EUA e sufocar a economia americana de estímulos. "O pacote não terá meu voto favorável com US$ 3,5 trilhões, e Chuck Schumer, líder democrata no Senado sabe disso", afirmou Manchin.

O senador também demonstrou preocupação com as mudanças propostas ao sistema tributário do país, ao afirmar que o aumento da alíquota corporativa global de 21% para 28% pode deixar os EUA pouco competitivos no cenário internacional.