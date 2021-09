Ator de Carinha de Anjo, Luiz Carlos Araújo, morre aos 42 anos de idade

12/09/2021 | 17:10



No dia 11 de setembro, com 43 anos de idade, o ator Luiz Carlos Araújo foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo e a causa da morte está sendo investigada pelos policiais da cidade - amigos e familiares do ator confirmaram a informação nas redes sociais.

Luiz ficou conhecido por ter interpretado musicais como Lisbela e o Prisioneiro, O Primo Basílio e Garota Glamour, além de dar dado vida ao personagem Válter, na novela Carinha de Anjo.