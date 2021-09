Ibrahimovic retorna após quatro meses e garante vitória do Milan sobre a Lazio

12/09/2021 | 16:27



Após quatro meses sem jogar para tratar uma lesão no joelho, sofrida durante a disputa da Eurocopa, Zlatan Ibrahimovic voltou a campo neste domingo, no San Siro, em Milão, e ajudou o Milan a vencer a Lazio por 2 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O sueco de 39 anos saiu do banco de reservas aos 15 minutos do segundo tempo e precisou de apenas sete minutos no gramado para marcar o segundo gol milanista, fechando o placar.

A vitória garantida com o gol do veterano mantém o Milan com 100% de aproveitamento na liga nacional, ainda na liderança, com nove pontos somados. Já a Lazio perdeu pela primeira vez, após vencer as duas primeiras rodadas, e agora está em sexto lugar, com seis pontos.

Embora os dois times tenham entrado em campo em boa fase, o futebol apresentado por ambos durante o primeiro tempo não foi dos mais bonitos. Em meio a muitos erros, o Milan foi melhor, pois teve a posse de bola pela maior parte do tempo e conseguiu criar lances mais interessantes no campo de ataque, enquanto a Lazio não oferecia perigo.

O zero saiu do placar aos apenas aos 45 minutos, quando Rafael Leão aproveitou contra-ataque, avançou em velocidade e tabelou com Rebic para receber dentro da área. Então, foi só chutar e fazer o gol. O time da casa ainda teve um pênalti marcado ao seu favor, mas Kessié acertou a trave e perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem.

No segundo tempo, a Lazio mostrou mais iniciativa e teve alguns bons momentos, porém a organização defensiva do Milan não deixou que isso se transformasse em gol. A vida dos visitantes se complicou quando o técnico Stefano Pioli resolveu colocar Ibrahimovic no lugar de Leão, aos 15 minutos. Pouco tempo depois, aos 22, lá estava o sueco, recebendo um passe de Rebic e empurrando para as redes.

Conhecido pela personalidade forte, Ibra ainda conseguiu se envolver com em uma confusão com o brasileiro Lucas Leiva, já nos acréscimos. O clima esquentou entre os dois após uma disputa de bola e não demorou para que outros jogadores comprassem a briga. Até Maurizio Sarri, técnico da Lazio, se exaltou, tanto que acabou expulso.

Mais cedo, outros três jogos movimentaram o Campeonato Italiano. Na Sardegna Arena, o Cagliari contou com um gol do brasileiro João Pedro, ex-Atlético e Santos, mas perdeu para o Genoa por 3 a 2. Já o Torino goleou o Salernitana por 4 a 0 e a Udinese, invicta com um empate e duas vitórias, bateu o Spezia por 1 a 0.